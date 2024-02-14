Булыкин: «В матче с «ПСЖ» у Захаряна будет большой шанс себя проявить»

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Булыкин считает, что предстоящая игра — это хороший шанс для 20-летнего Захаряна себя проявить.

«Я думаю, что если хорошо сыграет, то это будет совсем другое дело. Я ему желаю хорошо сыграть, но это будет тяжело сделать. Во-первых, неизвестно насколько он выйдет, а во-вторых, соперники там очень серьёзные», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 14 февраля, в Париже. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.