Прогноз на матч «ПСЖ» - «Реал Сосьедад» от Генича

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» - фаворит противостояния с «Сосьедадом». Сейчас форма «Реала Сосьедад» оставляет желать лучшего. Я думаю, что «ПСЖ» дома «Реал Сосьедад» обыграет», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок «ПСЖ» - «Реал Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.