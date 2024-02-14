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Генич сделал прогноз на матч «Лацио» - «Бавария»

14 Февраля 2024 • 12:16 Комментировать

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде встретится с римским «Лацио». Об этом матче высказал мнение комментатор Константин Генич.

«Сомневаюсь, что игра должна получиться открытой. Не думаю, что римляне намерены рисковать в этом матче, и Сарри тоже это прекрасно понимает. Мой прогноз - «тотал меньше 3», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе в Риме. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

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