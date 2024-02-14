Мартини предсказал счёт матча «Лацио» - «Бавария»

Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мыслями о первом матче между римским «Лацио» и мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Фаворитом является «Бавария». «Лацио» должен максимально использовать возможность проведения матча на своем стадионе. Дальше ничьи команда Сарри пойти не сможет. Поставлю на счет 1:1», - передает слова журналиста Sport24.

Первая встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится на стадионе в Риме сегодня, 14 февраля. Начало игры запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.