Кушанашвили рассказал, кто победит в матче «ПСЖ» - «Реал Сосьедад»

Шоумен Отар Кушанашвили поделился мнением о предстоящем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом».

«ПСЖ» слишком разрекламированная на фоне «Реала Сосьедад» команда. «ПСЖ» побеждает «Реал Сосьедад», что вовсе не означает, что в ответном матче его не ждет полный крах», - передает слова Кушанашвили Sport24.

Поединок «ПСЖ» против «Реал Сосьедада» состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.