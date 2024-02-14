Силкин: «В матче с «ПСЖ» Захарян пройдёт тест на профпригодность»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ».

Напомним, за испанский клуб выступает воспитанник «Динамо» Арсен Захарян. По мнению Силкина, предстоящая встреча станет серьёзной проверкой для российского футболиста.

«Если в таких играх не ставить Захаряна, где же его тогда увидят. Сегодня Арсен пройдёт тест на профпригодность. Соперник мощный, к тому же игра пройдёт в Париже. Есть команды, которые любят играть дома, а бывает наоборот. Сегодня узнаем, что из себя представляет «Реал Сосьедад», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 14 февраля, в Париже. Начало — в 23:00 по московскому времени.