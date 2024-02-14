Беккер оценил уровень Крооса

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением об уровне полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Я обожаю футбол. Смотрел матч «Реала» против «РБ Лепйцига» и наслаждался игрой Крооса. Это лучший немецкий футболист в мире, но его не признают таковым на родине», - гласит сообщение Беккера в социальных сетях.

Матч «РБ Лейпцига» и «Реала» состоялся во вторник, 13 февраля. Встреча завершилась минимальной победой испанцев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард Браим Диас.