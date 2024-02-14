Холанн высказался о победе над «Копенгагеном»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о гостевой победе над «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

«Мы прошли полпути. Встретимся дома, на «Эттихаде», - гласит сообщение норвежского бомбардира в социальных сетях.

Ответный поединок между командами состоится 6 марта в Манчестере.

Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче прошлого розыгрыша еврокубка подопечные Хосепа Гвардиолы одолели миланский «Интер» со счетом 1:0.