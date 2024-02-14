Игроки «Динамо» пожелали Захаряну порвать всех в матче с «ПСЖ»

Футболисты «Динамо» пожелали удачи полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Навози там Мбаппе, между или нет, ты там умеешь всё, будем смотреть. Удачи. Надеюсь, забьёшь, мой золотой. Желаю тебе удачи 14-го числа в матче с «ПСЖ», чтобы ты всех порвал, - говорится в обращении игроков, опубликованном пресс-службой «бело-голубых».

Встреча пройдет сегодня, 14 февраля и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а контракт с ним рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян провел 25 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.