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Лига чемпионов

Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов

14 Февраля 2024 • 10:38 Комментировать
РБ Лейпциг
0:1
Реал Мадрид

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» на арене «Ред Булл» принимал «Реал» (0:1).

Единственный гол в дебюте второго тайма забил полузащитник Браим Диас. Игрок после сольного прохода отправил мяч в девятку из-за пределов штрафной и принёс победу «сливочным».

Лидер «Реала» Джуд Беллингем, который не принимал участие в игре, отреагировал на гол одноклубника в социальных сетях.

«Боже мой, Браим!!!» - написал англичанин в социальных сетях после забитого мяча Диаса.

Беллингем получил травму в матче чемпионата Испании против «Жироны» (4:0). По данным испанских СМИ, игрок вернётся в строй через две недели. Ответная игра «Реала» и «РБ Лейпцига» состоится 3 марта в Мадриде.

Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов РБ Лейпциг Браим Диас Джуд Беллингем ещё теги

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