Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» на арене «Ред Булл» принимал «Реал» (0:1).

Единственный гол в дебюте второго тайма забил полузащитник Браим Диас. Игрок после сольного прохода отправил мяч в девятку из-за пределов штрафной и принёс победу «сливочным».

Лидер «Реала» Джуд Беллингем, который не принимал участие в игре, отреагировал на гол одноклубника в социальных сетях.

«Боже мой, Браим!!!» - написал англичанин в социальных сетях после забитого мяча Диаса.

Беллингем получил травму в матче чемпионата Испании против «Жироны» (4:0). По данным испанских СМИ, игрок вернётся в строй через две недели. Ответная игра «Реала» и «РБ Лейпцига» состоится 3 марта в Мадриде.