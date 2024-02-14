«Манчестер Сити» установил выдающийся рекорд Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде встречался с датским «Копенгагеном». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счетом 3:1.

Согласно информации Opta, «горожане» стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, забившим минимум три гола в семи поединках турнира подряд. На групповой стадии английский клуб дважды одолел «РБ Лейпциг» (3:1, 3:2), «Црвену Звезду» (3:1, 3:2) и «Янг Бойз» (3:1, 3:0).

Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим триумфатором Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира команда Гвардиолы минимально победила миланский «Интер» со счетом 1:0.