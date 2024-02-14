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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» установил выдающийся рекорд Лиги чемпионов

14 Февраля 2024 • 10:01 Комментировать

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде встречался с датским «Копенгагеном». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счетом 3:1.

Согласно информации Opta, «горожане» стали первым клубом в истории Лиги чемпионов, забившим минимум три гола в семи поединках турнира подряд. На групповой стадии английский клуб дважды одолел «РБ Лейпциг» (3:1, 3:2), «Црвену Звезду» (3:1, 3:2) и «Янг Бойз» (3:1, 3:0).

Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим триумфатором Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира команда Гвардиолы минимально победила миланский «Интер» со счетом 1:0.

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Манчестер Сити
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