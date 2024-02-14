Луис Энрике высказался о фаворите в матче «ПСЖ» - «Реал Сосьедад»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий в преддверии поединка против «Реал Сосьедада» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал Сосьедад» очень мало пропускает, эта команда агрессивно действует в прессинге. Они играют на высоком уровне. «ПСЖ» является фаворитом или аутсайдером? Мы ответим на этот вопрос на футбольном поле», - передает слова испанского специалиста пресс-служба парижского гранда.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в среду, 14 февраля, на стадионе во Франции. Ответный поединок пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне.