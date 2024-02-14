Анчелотти оценил игру Лунина против «РБ Лейпцига»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру вратаря команды Андрея Лунина в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига». Встреча завершилась минимальной победой «королевского» клуба со счетом 1:0.

«Лунин провел отличный поединок. С игровой практикой Андрей обретает уверенность в своих силах. Офсайд у Шешко? Я видел момент, это положение вне игры», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

Напомним, что победный гол на свой счет записал нападающий Браим Диас. Ответная встреча состоится в Испании 6 марта.