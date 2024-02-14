Лунин вошёл в историю «Реала», повторив рекорд Куртуа

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде встречался с немецким «РБ Лейпцигом». Испанский гранд отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Браим Диас.

В прошедшей встрече вратарь «королевского» клуба Андрей Лунин сделал девять сэйвов. Он повторил достижение одноклубника Тибо Куртуа. Украинец стал вторым голкипером в истории «сливочных», который совершил девять сэйвов в матче Лиги чемпионов и не пропустил голов.

Ответная встреча между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» пройдет на стадионе в Мадриде 6 марта. Начало матча запланировано в 23:00 мск.