«Реал» выиграл все семь матчей в Лиги чемпионов, забив 17 голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на выезде встречался с немецким «РБ Лейпцигом». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Браим Диас.

Стоит отметить, что «королевский» клуб выиграл все семь матчей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Разница мячей у мадридского коллектива – 17:7. Это лучшая серия «сливочных» с сезона-2014/2015, когда «Реал» победил в десяти играх кряду.

Добавим, что ответная встреча между командами состоится в Мадриде 6 марта. Победитель противостояния станет участником четвертьфинала.