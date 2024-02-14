Уткин отреагировал на победу «Реала»

Известный футбольный журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от поединка между мадридским «Реалом» и немецким «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Карло Анчелотти минимально победила со счетом 1:0. Голом отметился Браим Диас.

«Такие победы «Реала» называются банальным словом «на классе». Настолько банальным, что незачем и определение подыскивать. Но матч хорошо просто объясняет, предметно так, что это значит», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

Ответная встреча между мадридским и немецким клубами состоится в начале марта на стадионе в Испании.