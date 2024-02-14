Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Уткин удивил выбором фаворита Лиги чемпионов

14 Февраля 2024 • 08:58 Комментировать

Комментатор и журналист Василий Уткин предположил, какая из команд может выиграть Лигу чемпионов УЕФА в нынешнем сезоне. Он выбрал неожиданного претендента.

«В этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. На мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе «Атлетико», - поделился мнением Василий на своем канале в ютубе.

В рамках 1/8 финала мадридскому клубу будет противостоять финалист прошлого сезона Лиги чемпионов – миланский «Интер». Первый поединок между «матрасниками» и «нерадзурри» состоится 20 февраля, а ответный – 14 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Василий Уткин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью «Барселона» нашла нового нападающего
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.02.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.74 3.95 4.50
Видео
14.02.24 в 23:00
Лацио Лацио
Бавария Бавария
5.60 4.30 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
09:34 · Лига чемпионов
Луис Энрике высказался о фаворите в матче «ПСЖ» - «Реал Сосьедад»
09:27 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил игру Лунина против «РБ Лейпцига»
09:21 · Лига чемпионов
Лунин вошёл в историю «Реала», повторив рекорд Куртуа
09:13 · Лига чемпионов
«Реал» выиграл все семь матчей в Лиги чемпионов, забив 17 голов
09:04 · Лига чемпионов
Уткин отреагировал на победу «Реала»
08:58 · Лига чемпионов
Уткин удивил выбором фаворита Лиги чемпионов
08:48 · Лига чемпионов
Оуэн: «Реал» всегда отвечает, когда его прижимают к стенке»
08:43 · Лига чемпионов
Харгривз восхитился голом «Реала»
08:37 · Лига чемпионов
Розе: «РБ Лейпциг» подвела реализация в матче с «Реалом»
08:31 · Лига чемпионов
Диас: «Реал» мог убить интригу в противостоянии»
08:26 · Лига чемпионов
Шешко прокомментировал поражение от «Реала» в Лиге чемпионов
08:21 · Лига чемпионов
Ольмо: «Мы были лучше «Реала»
08:15 · Лига чемпионов
Кроос прокомментировал победу «Реала» в матче с «РБ Лейпцигом»
04:15 · Лига чемпионов
​Рио Фердинанд: «Родри феноменален»
02:57 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Даже не мечтал о 200 матчах за «Реал» к 23 годам»
Все новости
Рекомендуем