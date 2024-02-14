Уткин удивил выбором фаворита Лиги чемпионов

Комментатор и журналист Василий Уткин предположил, какая из команд может выиграть Лигу чемпионов УЕФА в нынешнем сезоне. Он выбрал неожиданного претендента.

«В этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. На мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе «Атлетико», - поделился мнением Василий на своем канале в ютубе.

В рамках 1/8 финала мадридскому клубу будет противостоять финалист прошлого сезона Лиги чемпионов – миланский «Интер». Первый поединок между «матрасниками» и «нерадзурри» состоится 20 февраля, а ответный – 14 марта.