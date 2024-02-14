Оуэн: «Реал» всегда отвечает, когда его прижимают к стенке»

Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом». Испанцы победили на выезде со счетом 1:0. Гол забил Браим Диас.

«Реал» всегда дает ответ, когда его прижимают к стенке. У мадридского клуба огромный опыт в Лиге чемпионов. Они добились отличного результата на выезде, забили великолепный мяч. Но «РБ Лейпциг» был достоин ничьей, команда могла рассчитывать на успех. У них были шансы», - передает слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча «Реала» и «РБ Лейпцига» состоится 6 марта на стадионе в Мадриде.