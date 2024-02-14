Харгривз восхитился голом «Реала»

Бывший полузащитник сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз поделился впечатлениями от поединка между «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский гранд победил со счетом 1:0. Гол забил Браим Диас.

«Диас забил один из лучших голов, что я когда-либо видел. Это было потрясающе. При этом нужно отметить, что немецкая команда показала хороший футбол», - приводит слова эксперта пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» состоится 6 марта на стадионе в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.