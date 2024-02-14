Розе: «РБ Лейпциг» подвела реализация в матче с «Реалом»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на своем поле проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Главный тренер немецкого клуба Марко Розе прокомментировал исход встречи.

«Мои подопечные показали смелую игру. После перерыва мадридцам удалось забить отличный гол, мы предоставили Диасу много свободного пространства. За это поплатились. Но нужно принять это. Мы имели хорошие шансы в нападении, но нас подвела реализация», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится на стадионе в Мадриде 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.