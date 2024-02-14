Диас: «Реал» мог убить интригу в противостоянии»

Форвард мадридского «Реала» Браим Диас высказался о гостевой победе над немецким «РБ Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Королевский» клуб выиграл со счетом 1:0.

«Реал» мог убить интригу в противостоянии, однако нужно отметить, что у соперника тоже были возможности забить. Думаю, болельщики насладились хорошим футболом, хотя игра на встречных курсах не принесла нам много пользы», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» состоится 6 марта. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.