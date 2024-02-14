Шешко прокомментировал поражение от «Реала» в Лиге чемпионов

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко пообщался с журналистами после домашнего матча с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Быки» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Мы показали хороший футбол, было видно, что у нас отличная команда. В этом матче нам немного не хватило. Надеемся, что в ответной встрече будет лучше. Нужно верить, что мы сможем добиться успеха», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» состоится 6 марта на стадионе в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.