Ольмо: «Мы были лучше «Реала»

Хавбек немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо высказался о минимальном поражении от мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского гранда.

«Мы недовольны счетом, ведь были лучше соперника в создании голевых моментов. Нам просто не удалось забить. Диас – классный футболист, он создал момент и реализовал его.

«Реал» сейчас одна из сильнейших команд мира. Против таких соперников надо использовать все возможности», - приводит слова Ольмо пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок «Реала» и «РБ Лейпцига» состоится 6 марта на стадионе в Мадриде.