Кроос прокомментировал победу «Реала» в матче с «РБ Лейпцигом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о гостевой победе над немецким «РБ Лейпцигом» (1:0) в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Сольный проход решил судьбу матча. Этот поединок мог сложиться в пользу любой из команд. В первой половине соперник лучше контролировал игру, однако после перерыва преимущество было уже на нашей стороне. В итоге гол Диаса стал ключевым. Он решил исход встречи», - передает слова немецкого хавбека пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» запланирована на 6 марта, начало – 23:00 по московскому времени.