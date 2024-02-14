​Рио Фердинанд: «Родри феноменален»

Английский «Манчестер Сити» снова подтвердил статус лучшей команды в мире, команда Хосепа Гвардиолы взяла удачный старт в плей-офф Лиги чемпионов, переиграв в гостях датский «Копенгаген». Творцом этой победы бывший английский футболист Рио Фердинанд считает испанского полузащитника Родри:

- Я думаю, что игра была под полным контролем «Манчестер Сити». Даже когда счет был 1:1 и весь стадион гудел, это не сильно обеспокоило игроков Гвардиолы. А еще точнее, игру контролировал один игрок, и это Родри. Он феноменален, - считает Рио Фердинанд, слова которого цитирует BBC Sport.

Ответный матч состоится шестого марта.