​Фоден рассказал о неожиданных трудностях во время игры в Копенгагене

Английский «Манчестер Сити» в очередной раз подтвердил свой статус лучшего клуба в мире, команда Хосепа Гвардиолы обыграла в первом своем матче плей-офф Лиги чемпионов датский «Копенгаген». Автор последнего гола в матче, Фил Фоден, прокомментировал итоги матча, а также рассказал о неожиданных сложностях, возникших у него во время игры

- Иногда из-за шума во время игры было трудно слышать друг друга. Невероятная атмосфера, ранний гол очень помог нам. Восхищен этой победой, - цитирует слова английского игрока BBC Sport.

Ответный матч состоится шестого марта в Манчестере.