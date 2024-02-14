Анчелотти прокомментировал игру и травму Браима Диаса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о полузащитнике Браиме Диасе.

24-летний испанец принёс «сливочным» победу над «РБ Лейпцигом» (1:0), поразив ворота соперников на 48-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В концовке встречи Диас был вынужденно заменён из-за повреждения.

«Я вижу, что Браим стал значительно сильнее после аренды в «Милане». Он помогает нам всегда, когда появляется на поле. Сегодня он забил потрясающий гол, и мы должны отметить его игру.

Травма? Думаю, это не мышечная проблема – он просто получил удар», – заявил в послематчевом интервью Анчелотти.