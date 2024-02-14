Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал главных фаворитов Лиги чемпионов.

По словам англичанина, за победу в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубка будут бороться «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Обе команды уже стартовали в плей-офф: «горожане» взяли верх над «Копенгагеном» в Дании (3:1), а «сливочные» добыли победу над «РБ Лейпцигом» в Германии (1:0).

«Я не могу представить, чтобы кто-то, кроме «Манчестер Сити» и «Реала», выиграл Лигу чемпионов в этом сезоне», – цитирует BBC Фердинанда.

Ответные поединки «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» в 1/8 финала пройдут 6 марта.