Анчелотти: «Реал» мог забить больше, но мог и пропустить»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Сливочные» добыли победу в Германии – 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Браим Диас.

«Мы довольны, хотя сегодня могли забить больше. Мы также могли и пропустить, поэтому результат нас удовлетворяет.

Мы справляемся в защите, несмотря на все травмы, благодаря работе всех игроков. Вингеры, полузащитники – все помогают команде в обороне», – приводит Madrid Xtra комментарии Анчелотти.

Ответный матч «Реала» против «РБ Лейпцига» пройдёт 6 марта в Мадриде.