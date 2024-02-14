Гвардиола: «Идеальный день, я горжусь командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после выездной победы над «Копенгагеном» (3:1).

«Горожане» триумфально стартовали в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв первый матч 1/8 финала благодаря голам Кевина де Брёйне, Бернарду Силвы и Фила Фодена.

«Я очень горжусь, идеальный день. Игроки проявили терпение в нужные моменты. Третий гол был очень важен. Надеюсь, в ответной игре мы завершим начатое и отправимся в следующий раунд.

Сегодняшний матч складывался хорошо с первых минут. Да, мы пропустили, но иногда такое случается. Во втором тайме «Копенгаген» играл с пятёркой защитников, но мы всё равно были хороши. Я доволен», – заявил в интервью TNT Sports Гвардиола.