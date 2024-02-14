Браим Диас рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Беллингема

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поддержал своего товарища по команде Джуда Беллингема.

«Сливочные» одержали минимальную победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Автором единственного гола стал Диас, поразивший ворота на 48-й минуте и отпраздновавший в стиле Джуда Беллингема, который пропускал игру из-за травмы.

«Я отпраздновал гол таким образом специально для Джуда – он очень хотел сыграть в этом матче. Именно поэтому я посвятил этот гол ему», – заявил испанец, также прокомментировавший свою травму: «Я чувствую себя хорошо. Думаю, моя травма несерьёзна», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова хавбека.