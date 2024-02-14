Де Брёйне оценил игру «Манчестер Сити» в матче против «Копенгагена»

Кевин де Брёйне стал героем первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена».

Полузащитник «Манчестер Сити» поучаствовал во всех трёх голах своей команды – встреча завершилась со счётом 3:1. Бельгиец отметился забитым мячом и двумя ассистами.

«Это было непросто. Мы уже играли здесь пару раз, атмосфера отличная. Мы должны были проявить уважение к «Копенгагену».

Мы хорошо начали, но затем соперник сразу же наказал нас за ошибку. В целом, думаю, мы сыграли очень хорошо, добыли преимущество.

Во втором тайме «Копенгаген» перешёл на пятёрку защитников, но мы всё равно создавали моменты и делали то, что собирались делать.

Я рад снова помогать команде выигрывать после пяти-шести месяцев отсутствия из-за травмы», – сказал в интервью TNT Sports де Брёйне.