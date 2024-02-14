Де Брёйне поучаствовал в 21 голе «Манчестер Сити» в последних 22 матчах плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне показывает впечатляющую результативность в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник бельгийский футболист помог «горожанам» добыть победу в Дании над «Копенгагеном» (3:1), отметившись забитым мячом и двумя ассистами. Таким образом, в последних 22-х поединках плей-офф Лиги чемпионов де Брёйне записал на свой счёт десять голов и 11 результативных передач.

Напомним, что лидер команды Хосепа Гвардиолы пропустил почти всю первую половину текущего сезона – он не играл из-за травмы с августа по январь.

6 марта «Манчестер Сити» примет «Копенгаген» в родных стенах в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.