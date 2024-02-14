Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Де Брёйне поучаствовал в 21 голе «Манчестер Сити» в последних 22 матчах плей-офф ЛЧ

14 Февраля 2024 • 01:24 Комментировать
Копенгаген
1:3
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне показывает впечатляющую результативность в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник бельгийский футболист помог «горожанам» добыть победу в Дании над «Копенгагеном» (3:1), отметившись забитым мячом и двумя ассистами. Таким образом, в последних 22-х поединках плей-офф Лиги чемпионов де Брёйне записал на свой счёт десять голов и 11 результативных передач.

Напомним, что лидер команды Хосепа Гвардиолы пропустил почти всю первую половину текущего сезона – он не играл из-за травмы с августа по январь.

6 марта «Манчестер Сити» примет «Копенгаген» в родных стенах в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Кевин де Брёйне ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Февраля
01:32
Де Брёйне оценил игру «Манчестер Сити» в матче против «Копенгагена»
01:24
Де Брёйне поучаствовал в 21 голе «Манчестер Сити» в последних 22 матчах плей-офф ЛЧ
01:14
Гвардиола выиграл 655 из 900 матчей в качестве главного тренера
01:05
«Манчестер Сити» выдал рекордную для клубов АПЛ серию в Лиге чемпионов
00:55
Холанн промолчал, но де Брёйне веское слово сказал: «Манчестер Сити» увёз победу из Копенгагена
00:35
Капелло сравнил Анчелотти и Гвардиолу
13 Февраля
23:56
«Манчестер Сити» пропустил ответный гол от «Копенгагена», но всё равно вырвался вперёд
23:55
Де Брёйне – четвёртый игрок с 10+ голами в плей-офф Лиги чемпионов с 2020 года
23:23
Де Брёйне не оформлял голевое действие только в одном матче 2024 года
22:39
Фоден установит рекорд Лиги чемпионов среди англичан
22:38
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
22:00
Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Копенгагеном» 1
20:49
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
20:30
Воробьев: «Реал» и ещё одна английская команда – фавориты Лиги чемпионов»
19:15
​Тарханов: «У «Реала» больше шансов на победу в Лиге чемпионов»
19:00
Балахнин назвал фаворитов Лиги чемпионов в преддверии плей-офф
18:20
​Булыкин: «Реал» и «Манчестер Сити» – фавориты на победу в Лиге чемпионов»
15:57
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Копенгаген – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
15:02
Гвардиол и Ковачич пропустят матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»
14:57
Актуальная ставка и прогноз на матч Копенгаген – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
14:43
Тарханов: Вряд ли у «Манчестер Сити» будут проблемы с «Копенгагеном»
14:03
Лига чемпионов возвращается – какие матчи пройдут сегодня
10:34
Аке: «Холанн очень силён морально»
02:02
Копенгаген - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:08
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Копенгаген – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
12 Февраля
21:40
Гвардиола — о первом матче с «Копенгагеном»: Эта игра не будет определяющей для «Манчестер Сити»
18:15
Деменко: У «Манчестер Сити» и «Реала» не будет лёгких матчей в Лиге чемпионов
16:00
Ставка и прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити Лиги чемпионов — 13 февраля 2024
15:30
Гвардиол пропустил тренировку «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов
13:07
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10 Февраля
21:42
Прогноз на точный счёт матча Копенгаген – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
17:27
​Эксперты оценили шансы на победу «Копенгагена» в матче против «Манчестер Сити»
09 Февраля
14:22
Раскрыты доходы «Манчестер Сити» и «Реала» за прошлый розыгрыш Лиги чемпионов
07 Февраля
15:09
Каррагер рассказал, кто может помешать «Манчестер Сити» защитить трофей Лиги чемпионов 2
05 Февраля
20:31
Масалитин выделил главных фаворитов Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Спортивные новости
«Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
1
3.25 3.65 2.14
Видео
Окончен
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
3
9.80 5.80 1.29
Видео
14.02.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.74 3.95 4.50
Видео
14.02.24 в 23:00
Лацио Лацио
Бавария Бавария
5.60 4.30 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
01:32 · Лига чемпионов
Де Брёйне оценил игру «Манчестер Сити» в матче против «Копенгагена»
01:24 · Лига чемпионов
Де Брёйне поучаствовал в 21 голе «Манчестер Сити» в последних 22 матчах плей-офф ЛЧ
01:14 · Лига чемпионов
Гвардиола выиграл 655 из 900 матчей в качестве главного тренера
01:05 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» выдал рекордную для клубов АПЛ серию в Лиге чемпионов
00:35 · Лига чемпионов
Капелло сравнил Анчелотти и Гвардиолу
00:24 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»
13 Февраля
23:56 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» пропустил ответный гол от «Копенгагена», но всё равно вырвался вперёд
23:55 · Лига чемпионов
Де Брёйне – четвёртый игрок с 10+ голами в плей-офф Лиги чемпионов с 2020 года
23:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не оформлял голевое действие только в одном матче 2024 года
23:22 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Я не чувствую растущего давления»
23:08 · Лига чемпионов
Оуэн: «Винисиус вселяет страх в соперников»
22:48 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:39 · Лига чемпионов
Фоден установит рекорд Лиги чемпионов среди англичан
22:38 · Лига чемпионов
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
22:37 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 13
Все новости
Рекомендуем