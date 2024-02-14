Гвардиола выиграл 655 из 900 матчей в качестве главного тренера

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провёл 900-ю игру в тренерской карьере.

Команда испанца одержала победу в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» (3:1). Как информирует MisterChip, для Гвардиолы этот поединок стал 900-м в качестве главного тренера. 450 из них – во главе «горожан», 161 – в «Баварии», 247 – в «Барселоне», а ещё 42 – в дубле «Барселоны» на старте карьеры.

В общей сложности команды Гвардиолы выиграли 655 из 900 игр, в 138 случаях была зафиксирована ничья, 107 раз побеждали соперники.

Ответный матч «Манчестер Сити» против «Копенгагена» состоится в Англии 6 марта.

Хосеп Гвардиола занимает свой нынешний пост с 2016 года.