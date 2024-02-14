«Манчестер Сити» выдал рекордную для клубов АПЛ серию в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» продолжил череду побед в Лиге чемпионов, обыграв «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала.

Действующие победители турнира стартовали в плей-офф с триумфа в Дании (3:1) благодаря голам Кевина де Брёйне, Бернарду Силвы и Фила Фодена. Как отмечает Squawka, на счету «горожан» уже девять подряд выигранных матчей в Лиге чемпионов – самая продолжительная серия для английских команд за всю историю.

Последний случай, когда коллектив Хосепа Гвардиолы не смог победить в Лиге чемпионов, датирован маем прошлого года – тогда «Сити» сыграл вничью в первом полуфинале с «Реалом» (1:1), который прошёл в Мадриде. Ответная встреча, напомним, завершилась разгромом «сливочных» – 4:0.