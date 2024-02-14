Холанн промолчал, но де Брёйне веское слово сказал: «Манчестер Сити» увёз победу из Копенгагена

В одном из двух первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» гостил в столице Дании у «Копенгагена».

Хосеп Гвардиола предусмотрительно берёг Эрлинга Холанна в декабре и январе, чтобы тот подошёл полностью здоровым к плей-офф Лиги чемпионов. Как раз в минувшую субботу норвежский форвард размялся на «Эвертоне», отправив в ворота «ирисок» дубль.

У Де Брёйне травма была серьёзней, но восстановился он чуть раньше, так что вкатиться он имел больше времени. И Холанн, и де Брёйне появились в старте в Копенгагене. Вместе с ними участвовать в атакующих действиях гостей были призваны Грилиш, Фоден и Бернарду Силва.

Защитники «небесно-голубых» тоже подтягивались вперёд. Что им ещё оставалось делать, когда их команда с мячом зажимала «Копенгаген» на его половине поля? Первый момент был создан уже на четвёртой минуте. Аке навесил слева, и де Брёйне головой пробил левее створа.

Вскоре новая опасность родилась у ворот хозяев «Паркена». На правом полуфланге визитёры неожиданным образом разыграли штрафной удар. Де Брёйне покатил вперёд на Бернарду Силву, тот набросил, Рубен Диаш пробил головой, Грабара отразил, а Аке не подстроился под добивание.

Недолго уже оставалось ждать вскрывающего счёт гола «Манчестер Сити». На десятой минуте Фоден с правого фланга разрезающе отдал на де Брёйне, который упаковал мяч в левый угол (0:1). Фаворит вышел вперёд, но вскоре потерял Грилиша из-за травмы, его заменил Доку.

Чуть позже перед манкунианцами возникла угроза второй вынужденной перестановки, однако Фоден смог продолжить игру. А «Сити» едва не получил в подарок автогол от соперника. Силва навесил слева, и Вавро на опережении своего вратаря головой послал мяч в перекладину.

Холанн ещё в акробатическом прыжке после передачи Доку не попал в створ. Ну и дальше гости пострадали из-за беспечности сзади. Эдерсон от ворот сам сделал подарок Эльюнусси. Удар того заблокировал Диаш, зато Маттссон на подборе вколотил мяч в правый угол (1:1).

Дальше в первом тайме Маттссон мог вывести «Копенгаген» даже вперёд, но запорол момент после передачи экс-«краснодарца» Классона. Плюс (или минус) Маттссон неудачно сыграл в обороне, когда «Манчестер Сити» забивал свой второй гол на 45+1-й минуте.

Попробовал Маттссон вступить в отбор у де Брёйне, однако Кевин сумел отдать пас по зоне правого инсайда как нельзя лучше для Силвы. Бернарду успешно сориентировался в ситуации и внешней стороной стопы ввернул мяч в левый угол (1:2).

Во втором тайме «Сити» старался упрочить своё преимущество на табло. Ударял де Брёйне – парировал Грабара. Помогал Кевин подачей Холанну, а тот неудачно бил головой. Аке в своей штрафной здорово прерывал доставку Эльюнусси на Корнелиуса. Доку издали не смог пробить Грабару.

Вышедший на замену бывший спартаковец Джорджан Ларссон не спас «Копенгаген» от поражения. Холанн имел ещё момент на втором этаже и снова обошёлся без гола. Эрлинг на сей раз промолчал, а победу «Манчестер Сити» (именно счёт 1:2) принесли гол и пас де Брёйне.

Фил Фоден в добавленное время установил финальную точку, замкнув многоходовую атаку команды Гвардиолы. Второй ассист на свой счёт записал де Брёйне. Итог – 1:3. Немножко поигравшись с соперником в первом тайме, фаворит сделал разницу в свою пользу.

Кирилл Иванцов