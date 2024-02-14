Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде

Мадридскому «Реалу» в первой баталии двухматчевого противостояния с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов предстояло играть на выезде.

В минувшую субботу «Реал», возможно, окончательно убил интригу в чемпионате Испании, разгромив «Жирону». Но был и негативный момент для «сливочных» – на сколько-то недель они потеряли из-за травмы Беллингема. Соответственно, в Лейпциге рассчитывать на него Карло Анчелотти не приходилось.

В старте мадридцев Беллингема подменил Браим Диас. Недавно у него уже был подобный опыт. Тогда Винисиус Жуниор получил повреждение на предматчевой разминке перед дерби с «Атлетико». В экстренном режиме вместо него был отряжен на поле именно Браим Диас, открывший в том матче счёт в середине первого тайма.

Сейчас в Германии Диас и Винисиус появились в старте одновременно. Чуть выше Браима располагался ещё Родриго. В большей степени из глубины их должны были поддерживать Камавинга, Кросс и Вальверде. У «РБ Лейпцига» нападающим Опенде и Шешко помогали Симонс, Шлагер, Хенрихс и Ольмо.

Вернувшийся после перегрузки мышц Начо подлатал центр обороны у «Реала», где составил пару с Тчуамени. Всё равно в защите у «сливочных» много несыгранности, чем «быки», конечно, старались пользоваться. На второй минуте Шешко отправил мяч головой в сетку, но гол был отменён из-за толчка находившегося в офсайде Хенрихса в спину Лунина.

По игре мадридцы отнюдь не смотрелись безоговорочными фаворитами. В начале десятой минуты «РБ Лейпциг» развил атаку правым крылом, и Шешко пробивал в створ, однако гостей спас Лунин. На 23-й минуте Винисиус слева прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Родриго, который из не самой удобной позиции пробил чрезвычайно слабо.

Мадридцы по-настоящему (локально) взялись за дело уже после перерыва. Хоть хозяева и активно начали второй тайм, они пропустили в свои ворота быстро. А кто забил? Опять Диас, который при оптимальных кадровых условиях «Реала» наверняка остался бы в запасе. С правого фланга Браим сместился в центр, оставив не у дел Раума, Симонса и Шлагера…

От Орбана уходить Диасу не пришлось – просто из-под него Браим чётко отправил мяч в дальний угол (0:1). «Быки», оказавшись в статусе догоняющих, не опустили руки и ноги. Ольмо с правого полуфланга приложился в ближний угол – здесь спасением блеснул Лунин. Как и на добивании в исполнении Шешко.

Ольмо имел ещё момент в области правого угла вратарской – Дани пальнул мимо ближней части створа. Если в первом тайме «РБ Лейпциг» ловил гостей на контратаках, то теперь стало наоборот. Напортачили хозяева в центральной трети поля и накликали остроту у своих ворот. Винисиус слева направо отдал на Родриго, стрельнувшего поверх створа.

В районе 70-й минуты – обмен моментами. Ольмо с приличной дистанции ударил в левый нижний угол – Лунин справился. Потом образовался очередной контрвыпад у «Реала». Винисиус должен был забивать, но слева покатил мяч в дальнюю штангу. А на подхвате не повезло обрести удобную позицию Диасу.

Экспериментальная оборона «Реала» выстояла в концовке встречи. Лунин пришлось тащить удары Шешко и Айдары. В итоге мадридцы сохранили минимальный счёт в свою пользу. В ответном матче, который состоится 6 марта, команде Карло Анчелотти будет от чего отталкиваться.

Кирилл Иванцов