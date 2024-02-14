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Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде

14 Февраля 2024 • 00:53 Комментировать (5)
РБ Лейпциг
0:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридскому «Реалу» в первой баталии двухматчевого противостояния с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов предстояло играть на выезде.

Протокол игры  
РБ Лейпциг0:1Реал Мадрид
  48'Диас Браим (0:1)
Гулачи ПетерСимакан Мохамед  53'Клостерманн ЛукасОрбан ВиллиРаум ДавидОльмо Дани 75' (Поульсен Юссуф ( 75'  77') Хенрихс Бенджамин 75' (Айдара Амаду ( 75') Шлагер Ксавер 90' (Кампль Кевин ( 90') Симонс ХавиШешко Беньямин  85'Опенда Лои 75' (Элмас Эльиф ( 75')
Запасные: Ятта НухаЗайвальд НиколасБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферЛюкеба КастеллоБласвих ЯнисБаумгартнер КристофЦингерле Леопольд
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль  66'Тчуамени ОрельенНачо ФернандесМенди ФерланВальверде ФедерикоКроос ТониКамавинга ЭдуардоДиас Браим 84' (Васкес Лукас ( 84') Родриго 84' (Хоселу Санмартин ( 84') Винисиус Жуниор  85'
Запасные: Гонсалес ФранМартин МариоЯкобо РамонМодрич ЛукаСебальос ДаниГарсия Франсиско IIIПас НиколасАррисабалага КепаГюлер АрдаКаррильо Альваро
13 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

В минувшую субботу «Реал», возможно, окончательно убил интригу в чемпионате Испании, разгромив «Жирону». Но был и негативный момент для «сливочных» – на сколько-то недель они потеряли из-за травмы Беллингема. Соответственно, в Лейпциге рассчитывать на него Карло Анчелотти не приходилось.

В старте мадридцев Беллингема подменил Браим Диас. Недавно у него уже был подобный опыт. Тогда Винисиус Жуниор получил повреждение на предматчевой разминке перед дерби с «Атлетико». В экстренном режиме вместо него был отряжен на поле именно Браим Диас, открывший в том матче счёт в середине первого тайма.

Сейчас в Германии Диас и Винисиус появились в старте одновременно. Чуть выше Браима располагался ещё Родриго. В большей степени из глубины их должны были поддерживать Камавинга, Кросс и Вальверде. У «РБ Лейпцига» нападающим Опенде и Шешко помогали Симонс, Шлагер, Хенрихс и Ольмо.

Вернувшийся после перегрузки мышц Начо подлатал центр обороны у «Реала», где составил пару с Тчуамени. Всё равно в защите у «сливочных» много несыгранности, чем «быки», конечно, старались пользоваться. На второй минуте Шешко отправил мяч головой в сетку, но гол был отменён из-за толчка находившегося в офсайде Хенрихса в спину Лунина.

По игре мадридцы отнюдь не смотрелись безоговорочными фаворитами. В начале десятой минуты «РБ Лейпциг» развил атаку правым крылом, и Шешко пробивал в створ, однако гостей спас Лунин. На 23-й минуте Винисиус слева прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Родриго, который из не самой удобной позиции пробил чрезвычайно слабо.

Мадридцы по-настоящему (локально) взялись за дело уже после перерыва. Хоть хозяева и активно начали второй тайм, они пропустили в свои ворота быстро. А кто забил? Опять Диас, который при оптимальных кадровых условиях «Реала» наверняка остался бы в запасе. С правого фланга Браим сместился в центр, оставив не у дел Раума, Симонса и Шлагера…

От Орбана уходить Диасу не пришлось – просто из-под него Браим чётко отправил мяч в дальний угол (0:1). «Быки», оказавшись в статусе догоняющих, не опустили руки и ноги. Ольмо с правого полуфланга приложился в ближний угол – здесь спасением блеснул Лунин. Как и на добивании в исполнении Шешко.

Ольмо имел ещё момент в области правого угла вратарской – Дани пальнул мимо ближней части створа. Если в первом тайме «РБ Лейпциг» ловил гостей на контратаках, то теперь стало наоборот. Напортачили хозяева в центральной трети поля и накликали остроту у своих ворот. Винисиус слева направо отдал на Родриго, стрельнувшего поверх створа.

В районе 70-й минуты – обмен моментами. Ольмо с приличной дистанции ударил в левый нижний угол – Лунин справился. Потом образовался очередной контрвыпад у «Реала». Винисиус должен был забивать, но слева покатил мяч в дальнюю штангу. А на подхвате не повезло обрести удобную позицию Диасу.

Экспериментальная оборона «Реала» выстояла в концовке встречи. Лунин пришлось тащить удары Шешко и Айдары. В итоге мадридцы сохранили минимальный счёт в свою пользу. В ответном матче, который состоится 6 марта, команде Карло Анчелотти будет от чего отталкиваться.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (5) Все комментарии
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типафутбольныйаналитик
14 Февраля 2024 в 01:11
Что то не вериться в победу Реала в ЛЧ. Возможно рано еще говорить о том кто победить в этом году. Но по моему мнению у Сити есть неплохие шансы на повторение прошлогоднего триумфа.
Vladik1993-25
14 Февраля 2024 в 01:06
С тяжёлой победой Реал!!Но с такой игрой вряд-ли можно рассчитывать на победу в ЛЧ!!
Sergey999
14 Февраля 2024 в 01:08
Совершенно отвратительная игра Малрида. Родриго опять полный ноль, Вини опять включил режим идиота. Или настолько хорош был Лейпциг, или Реал играл в пол-силы...
Nestea0201
14 Февраля 2024 в 01:02
Что там Хави сказал по поводу судейства этого матча? Или еще не успел?)
pol-black
14 Февраля 2024 в 01:05
комментатор сказал, что Карло судейством видимо не доволен. наверное, расстроился, что Карве всё же горчичник дали. а ведь договаривались перед матчем - не давать в любом случае.
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