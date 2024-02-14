Капелло сравнил Анчелотти и Гвардиолу

Известный итальянский экс-тренер Фабио Капелло высказался о сильных сторонах Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», возглавляемые Анчелотти и Гвардиолой соответственно, во вторник начали свой путь в плей-офф турнира.

«Анчелотти способен убедить игроков играть на непривычной позиции. Даже если футболист не проявляет себя наилучшим образом в другой роли, важно донести до него необходимость это делать, и Анчелотти превосходен в данном компоненте. Он не всегда использует одну и ту же систему, но полагается на качества игроков.

Гвардиола, напротив, долгое время использует один подход, но в последнее время он эволюционировал – именно это позволило выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне», – цитирует Football Italia Капелло.