«Манчестер Сити» пропустил ответный гол от «Копенгагена», но всё равно вырвался вперёд

Интересной получилась концовка первого тайма в матче «Копенгагена» и «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горожане» повели в начале тайма усилиями Кевина де Брёйне, но пропустили на 34-й минуте – из-за оплошности Эдерсона забил Маттссон Магнус.

Правда, уже в добавленное «Сити» снова вышел вперёд – отличился вингер Бернарду Силва, который грамотно воспользовался отскоком. В итоге – 2:1, английский гранд снова впереди.

Следить за событиями второго тайма матча можно в поминутной текстовой трансляции от нашего портала.

В параллельном матче, напомним, играют «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал» - там счёт не открыт.