Де Брёйне – четвёртый игрок с 10+ голами в плей-офф Лиги чемпионов с 2020 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне набрал потрясающую форму после возвращения на поле.

Бельгиец поразил ворота «Копенгагена» уже на 10-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. По данным Opta, де Брёйне стал лишь четвёртым игроком, достигшим отметки в десять забитых мячей в плей-офф самого престижного еврокубка с сезона-2019/20. Ранее это удавалось только нападающим – Кариму Бензема, Эрлингу Холанну и Роберту Левандовски, в активе которых 17, 13 и 11 голов соответственно.

Перед перерывом Кевин де Брёйне записал на свой счёт ещё и результативную передачу. Следить за дальнейшими событиями поединка можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.