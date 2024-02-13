Оуэн: «Винисиус вселяет страх в соперников»

Бывший английский нападающий Майкл Оуэн оценил уровень лидера атаки мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Бразилец попал в стартовый состав «сливочных» на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». 23-летний форвард проводит свою 50-ю игру в Лиге чемпионов – он стал пятым самым молодым игроком, достигшим этой отметки.

По словам Оуэна, именно Винисиус может сыграть ключевую роль в сегодняшней встрече: «Я считаю его одним из лучших в мире. Винисиус относится к типу игроков, которые являются самыми желанными для всех команд в мировом футболе. Он вселяет страх в соперников, и за последние годы он сильно прибавил», – цитирует Madrid Xtra знаменитого англичанина.