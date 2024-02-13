Фоден установит рекорд Лиги чемпионов среди англичан

Полузащитнику «Манчестер Сити» Филу Фодену вот-вот покорится уникальное достижение.

Сегодняшний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена» станет для игрока 50-м в рамках турнира за всю карьеру. По данным Opta, Фоден – 25-й по счёту и самый молодой англичанин, который достигнет этой отметки. На данный момент игроку 23 года и 261 день.

Следить за ходом матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция. Ответный поединок «горожан» против датского коллектива состоится 6 марта.

В предыдущих 49 встречах Лиги чемпионов Фил Фоден отметился 13 забитыми голами и 10 ассистами.