Винисиус стал пятым самым молодым игроком с 50 матчами в Лиге чемпионов

Вингер и звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оказался в стартовом составе «сливочных» на вечерний матч вторника в Лиге чемпионов УЕФА против «РБ Лейпцига».

Как сообщает Opta Sports, молодой бразилец проведёт свой 50-й по счёту матч в самом престижном еврокубке. И он стал пятым по молодости игроком, который достиг такой отметки.

Сейчас Винисиусу 23 года и 216 дней. Раньше него такого добивались только Икер Касильяс (22 года и 155 дней), Сеск Фабрегас (22 года и 331 день), Килиан Мбаппе (22 года и 339 дней) и Лионель Месии (23 года и 166 дней).

Текстовую трансляцию матча «РБ Лейпцига» и «Реала», напомним, проведёт наш портал. Стартуем в 23:00 по Москве!