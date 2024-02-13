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Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Копенгагеном»

13 Февраля 2024 • 22:00 Комментировать (1)
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
Через 0 ч. 26 мин.

Вечером 13 февраля возвращается Лига чемпионов УЕФА. «Манчестер Сити» во втором матче вечера будет гостить в Дании у сенсации группы А, чемпиона страны – «Копенгагена».

За час до матча пресс-служба «горожан» назвала состав на матч. Выглядит он следующим образом:

Эдерсон, Уокер (к), Стоунс, Диаш, Аке, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанн.

Напомним, что текстовую поминутную трансляцию первой игры стадии 1/8 финала в этой паре проведёт наш портал. Присоединяйтесь!

Отметим, что в параллельной игре свои отношения выяснят «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

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