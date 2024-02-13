Родриго проведёт 200-й матч за «Реал»

Матч плей-офф Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» станет двухсотым для нападающего Родриго в составе мадридского «Реала».

Сегодня, 13 февраля, «Реал» на выезде сыграет с «РБ Лейпцигом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже известно, что 23-летний Родриго начнет предстоящую встречу в стартовом составе.

Бразилец выступает за «сливочных» с 2019 года. За это время он принял участие в 199 матчах во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и записал на свой счет 39 голевых передач.

Контракт Родриго с «Реалом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Матч «РБ Лейпциг» - «Реал» стартует в 23:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Винисиус — в стартовом составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»