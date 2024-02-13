Винисиус — в стартовом составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с первых минут выйдет на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Лунин (вр), Карвахаль, Тчуамени, Начо (к), Менди, Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго, Браим Диас, Винисиус.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» состоится сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. Спортивный портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.