Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ».
— Это не просто игра. Это очень важный день для клуба. Если мы сможем играть на том же уровне, что и на групповом этапе, то будем конкурировать с любым соперником, — приводит слова Альгуасиля пресс-служба сан-себастьянцев.Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдет завтра, 14 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.
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