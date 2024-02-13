Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»

13 Февраля 2024 • 21:01 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Сосьедад
1 1.65 X 3.85 2 5.30
14.02 23:00

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ».

— Это не просто игра. Это очень важный день для клуба. Если мы сможем играть на том же уровне, что и на групповом этапе, то будем конкурировать с любым соперником, — приводит слова Альгуасиля пресс-служба сан-себастьянцев.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдет завтра, 14 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Иманоль Альгуасиль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
21:40
Дембеле назвал цель «ПСЖ» на сезон
21:01
Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»
17:29
​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»
16:12
Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»
16:04
Фабиан Руис: «Мы не обязаны выигрывать Лигу чемпионов»
16:00
Руис рассказал, готов ли Мбаппе сыграть в Лиге чемпионов с «Реал Сосьедадом»
15:28
Руис: «ПСЖ» предстоит тяжёлый матч против «Реал Сосьедада»
13:38
​Эксперты назвали вероятность, с которой «Реал Сосьедад» обыграет «ПСЖ»
12 Февраля
12:48
Кубо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
10 Февраля
22:50
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – Реал Сосьедад Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» «Барселона» нашла нового нападающего
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал»
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.02.24 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.25 3.65 2.14
Видео
13.02.24 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.80 5.80 1.29
Видео
14.02.24 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.74 3.95 4.50
Видео
14.02.24 в 23:00
Лацио Лацио
Бавария Бавария
5.60 4.30 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
22:05 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии»
22:00 · Лига чемпионов
Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Копенгагеном» 1
21:55 · Лига чемпионов
Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать» 1
21:40 · Франция. Лига 1
Дембеле назвал цель «ПСЖ» на сезон
21:36 · Лига чемпионов
Родриго проведёт 200-й матч за «Реал»
21:32 · Лига чемпионов
Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио»
21:17 · Лига чемпионов
Винисиус — в стартовом составе «Реала» на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»
21:09 · Лига чемпионов
Защитник «Лацио»: «У нас будет шанс против «Баварии», если нейтрализуем Кейна»
21:01 · Лига чемпионов
Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
19:30 · Лига чемпионов
​Энрике ответил, сыграет ли Мбаппе в матче Лиги чемпионов
19:10 · Лига чемпионов
Булыкин: «РБ Лейпциг» постарается преподнести сюрпризы «Реалу»
18:48 · Лига чемпионов
Дьяков не верит в победу «Реала» над «РБ Лейпцигом»
17:43 · Лига чемпионов
​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году
17:29 · Лига чемпионов
​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем