Альгуасиль — о матче с «ПСЖ»: «Это очень важный день для «Реал Сосьедада»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ».

— Это не просто игра. Это очень важный день для клуба. Если мы сможем играть на том же уровне, что и на групповом этапе, то будем конкурировать с любым соперником, — приводит слова Альгуасиля пресс-служба сан-себастьянцев.