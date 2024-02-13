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Лига чемпионов

Воробьев: «Реал» и ещё одна английская команда – фавориты Лиги чемпионов» эксклюзив

13 Февраля 2024 • 20:30 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
Через 1 ч. 57 мин.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от всего этапа плей-офф в Лиге чемпионов.

«Букмекеры, которые отвечают за свои прогнозы денежными знаками, считают фаворитами «Манчестер Сити», «Баварию», «Реал» и «Арсенал». Если ваша редакция выделит мне средства на ставки в ЛЧ, я сделаю сплит из «Реала» и одной из английских команд», – сказал Воробьёв.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут сегодня, 13 февраля. В 23:00 по московскому времени стартует текстовая трансляция встречи между «РБ Лейпцигом» и «Реалом», а параллельно пройдет игра между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Анатолий Воробьёв ещё теги

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