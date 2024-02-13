Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от всего этапа плей-офф в Лиге чемпионов.

«Букмекеры, которые отвечают за свои прогнозы денежными знаками, считают фаворитами «Манчестер Сити», «Баварию», «Реал» и «Арсенал». Если ваша редакция выделит мне средства на ставки в ЛЧ, я сделаю сплит из «Реала» и одной из английских команд», – сказал Воробьёв.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут сегодня, 13 февраля. В 23:00 по московскому времени стартует текстовая трансляция встречи между «РБ Лейпцигом» и «Реалом», а параллельно пройдет игра между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити».