Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Энрике ответил, сыграет ли Мбаппе в матче Лиги чемпионов

13 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Сосьедад
1 1.65 X 3.85 2 5.30
14.02 23:00

В среду «ПСЖ» будет принимать «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер парижан Луис Энрике сообщил журналистам о том, что форвард Килиан Мбаппе попадёт в стартовый состав команды. Об этом в социальных сетях написал журналист Адриен Гренье.

«Я считаю, что когда в команде есть игрок уровня Килиана Мбаппе, то чем больше он играет, тем лучше для команды. Он мог сыграть четыре дня назад, но риск того не стоил», - сказал Энрике.

На выходных Мбаппе просидел в запасе все 90 минут матча против «Лилля». Ранее форвард получил повреждение в кубковой игре против «Бреста».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
17:29
​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»
16:12
Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»
16:04
Фабиан Руис: «Мы не обязаны выигрывать Лигу чемпионов»
16:00
Руис рассказал, готов ли Мбаппе сыграть в Лиге чемпионов с «Реал Сосьедадом»
15:28
Руис: «ПСЖ» предстоит тяжёлый матч против «Реал Сосьедада»
13:38
​Эксперты назвали вероятность, с которой «Реал Сосьедад» обыграет «ПСЖ»
12 Февраля
12:48
Кубо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
10 Февраля
22:50
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – Реал Сосьедад Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.02.24 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.25 3.65 2.14
Видео
13.02.24 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.80 5.80 1.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – фаворит в борьбе за шведскую восходящую звезду
19:30 · Лига чемпионов
​Энрике ответил, сыграет ли Мбаппе в матче Лиги чемпионов
19:10 · Лига чемпионов
Булыкин: «РБ Лейпциг» постарается преподнести сюрпризы «Реалу»
18:48 · Лига чемпионов
Дьяков не верит в победу «Реала» над «РБ Лейпцигом»
17:43 · Лига чемпионов
​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году
17:29 · Лига чемпионов
​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»
17:04 · Лига чемпионов
Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять
16:58 · Германия. Бундеслига
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:52 · Германия. Бундеслига
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:36 · Лига чемпионов
Два игрока «Барселоны» восстановились к матчу с «Наполи»
16:35 · Германия. Бундеслига
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:18 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Я надеюсь остаться в «Реале»
16:16 · Лига чемпионов
Клозе сравнил Тухеля и Сарри
16:12 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал о настрое «ПСЖ» на матч с «Реал Сосьедадом»
16:08 · Лига чемпионов
Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»
Все новости
Рекомендуем