​Энрике ответил, сыграет ли Мбаппе в матче Лиги чемпионов

В среду «ПСЖ» будет принимать «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер парижан Луис Энрике сообщил журналистам о том, что форвард Килиан Мбаппе попадёт в стартовый состав команды. Об этом в социальных сетях написал журналист Адриен Гренье.

«Я считаю, что когда в команде есть игрок уровня Килиана Мбаппе, то чем больше он играет, тем лучше для команды. Он мог сыграть четыре дня назад, но риск того не стоил», - сказал Энрике.

На выходных Мбаппе просидел в запасе все 90 минут матча против «Лилля». Ранее форвард получил повреждение в кубковой игре против «Бреста».