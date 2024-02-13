​Тарханов: «У «Реала» больше шансов на победу в Лиге чемпионов»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов.

«Больше всего шансов на победу в турнире у «Реала». «Бавария» не очень уверенно себя чувствует даже в чемпионате Германии. Мадридцы при всём критериям сильнее конкурентов. «Манчестер Сити» тоже в неплохой форме, но Гвардиоле вряд ли поклонится Лига чемпионов второй раз подряд», - сказал Тарханов.

Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «РБ Лейпцига». Первый матч в Германии пройдёт во вторник. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.